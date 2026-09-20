Manavgat'ta çatıda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle sınırlı kaldı

Manavgat'ta çatı yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Müdahale ve operasyon:

İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına Manavgat Orman İşletme'ye ait arazözler de destek verdi. Binadan yükselen dumanlar çevre mahallelerden, deniz sahilinden ve D-400 Karayolu'ndan görüldü.

Hasar ve can güvenliği:

Çatı katında tur şirketi çalışanlarının kaldığı, yangın anında bu bölümde kimsenin olmadığı tespit edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde alevler diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü; ancak çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer, yapılacak incelemeler sonucunda kesin bulguların paylaşılacağını bildirdi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 4 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKU DOLU ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU