Manavgat'ta D400 karayolunda üç aracın çarpışması: 15 turist yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D400 Karayolu üzerinde saat 17.15 civarında tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı bir kaza meydana geldi. Olay, sürücü ve yolcuları etkileyen çarpışmayla gerçekleşti.

Müdahale ve yaralılar:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist olmak üzere 17 kişi yaralandı.

Tahliye ve sonraki adımlar:

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı ve ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yetkililer kaza yerinde çalışmaları sürdürdü ve yaralıların tedavisi devam ediyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TUR MİNİBÜSÜ, KAMYONET VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 15'İ TURİST 17 KİŞİ YARALANDI.