Manavgat'ta dağlık alanda çıkan yangına yoğun hava ve kara müdahalesi

Manavgat'ta söndürme çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında öğlen saatlerinde dağlık arazide başlayan orman yangınına ekipler hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, duman zaman zaman kilometrelerce uzaklıktan da görüldü.

Seferber edilen kaynaklar:

Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak ve 15 helikopter ile havadan; 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel ile karadan müdahale ediliyor. Çalışmalara STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve askeri helikopterler de destek veriyor.

Müdahale zorlukları ve öncelikler:

Yangının çıktığı alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan erişim güçleşiyor; bu nedenle havadan yapılan müdahaleler ön plana çıktı. Ekipler öncelikli olarak can güvenliğinin sağlanması ve yangının yerleşim alanlarına sıçramasının engellenmesine odaklanıyor. Söndürme çalışmaları, arazinin yapısına göre koordineli şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer ve sahadaki ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürekli devam ettiğini, ihtiyaç halinde destek birimlerinin takviye edileceğini bildiriyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİ BEŞKONAK KÖPRÜLÜ KANYONU YAKINLARINDA ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN HAVADAN VE KARADAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.