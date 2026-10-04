Manavgat'ta direksiyonda fenalaşma sonucu kamyonet refüje çıktı

kazanın oluş şekli:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyir hâlindeyken aniden fenalaşan bir sürücü yol kenarındaki refüje çıktı. İddiaya göre, D-400 Karayolu yönüne giden kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç refüje çarparak durdu.

Olayda yaralanan sürücünün, ilk tespitlere göre sağlık durumu olay yerinde yapılan müdahale ile değerlendirildi.

olay yerindeki müdahale:

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkarılan sürücü Ahmet Y. (raporlarda adı Ahmet Yiğit olarak geçiyor) üzerinde olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

sürücünün durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede aracın plakasının 07 BEA 008 olduğu kaydedildi. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN SÜRÜCÜSÜ FENALAŞAN KAMYONET REFÜJE ÇIKTI. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.