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Manavgat'ta esnafın uyarısı üzerine tehlikeli kavşağa hız kesici yerleştirildi

Manavgat'ta Mithatpaşa ile Hükümet caddesi kavşağında artan kazalar üzerine esnaf ve mahalle sakinlerinin talebiyle belediye hız kesici koydu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta esnafın uyarısı üzerine tehlikeli kavşağa hız kesici yerleştirildi

Manavgat'ta sorunlu kavşağa müdahale

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sık sık yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların yaşandığı kavşakta belediye ekipleri çalışma başlattı. Bölge esnafı ve mahalle sakinleri uzun süredir yetkililerden önlem talep ediyor, kazaların önlenmesi için somut adımlar bekliyordu.

esnaf ve mahalle sakinlerinin çağrısı:

Mahalle sakinleri ve işyeri sahipleri, yetkililere dilekçe vererek 'birilerinin ölmesini beklemeyin' diye ısrarla uyarıda bulundu. Talep kapsamında araçların hızını azaltmak amacıyla kavşağa fiziksel düzenleme yapılması, en azından hız kesici konulması istenmişti.

belediyenin müdahalesi ve sonraki adımlar:

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek müdahale etti. Ekipler, dur tabelalarının bulunduğu kavşağın Mithatpaşa Caddesi tarafındaki bölümlere hız kesiciler yerleştirdi. Yapılan çalışmanın ardından, Hükümet Caddesi yönündeki bölümlere ise UKOME'den gelecek izin doğrultusunda hız kesici takılabileceği belirtildi.

Esnaf ve mahalle sakinleri, alınan bu önlemin bölgedeki trafik akışını yavaşlatarak kazaların azalmasına katkı sağlamasını umuyor. Belediye yetkilileri ise gerekli izin süreçleri tamamlandıkça ek düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

KAVŞAĞA HIZ KESİCİ YAPILDI.

KAVŞAĞA HIZ KESİCİ YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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