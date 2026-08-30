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Manavgat'ta gençler zaferi suya taşıdı: 31 sporcu bayrak için kulaç attı

Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün 'Zafer’e Atılan Kulaçlar' etkinliğinde 31 sporcu Türk bayrağı için Yarı Olimpik Havuzdan Manavgat Barajı'na yüzdü.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manavgat'ta gençler zaferi suya taşıdı: 31 sporcu bayrak için kulaç attı

Manavgat'ta zafer için kulaçlar atıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı kapsamında düzenlenen 'Zafer’e Atılan Kulaçlar' etkinliği, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte genç sporcular, Türkiye'nin kurucu değerlerini ve zafer ruhunu suya taşıdı.

Etkinlik detayları:

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, törende şanlı Türk bayrağını sporculara teslim ederek etkinliğin anlam ve önemine vurgu yaptı. Toplam 31 sporcu, bayrağı koruyup taşıma sorumluluğunu üstlendi. Kutsal emaneti devralan sporcular, havuzdan başlayıp Manavgat Barajında suya atlayarak hazırlanan parkuru takip etti.

Parkur boyunca sporcuların güvenliği için antrenörler görev aldı; yüzücülere SUP boardlar ile eşlik edildi ve gerekli kontroller sağlandı. Katılımcılar, yaklaşık 1 kilometrelik etabı tamamladıktan sonra taşıdıkları bayrağı Manavgat Merkez Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Çetin'e teslim etti.

Teşekkür ve anma:

Etkinlik sonrası Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yayımladığı mesajla katkı sağlayanlara teşekkür etti. Mesajda eğitmen ve sporcu Ali İbrahim Öz, Altın Kulaçlar Spor Kulübü, Barlas Spor Kulübü, Manavgat Yüzme Akademisi ve tüm personele şükran sunuldu. Ayrıca, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.

Etkinlik, gençlerin milli bilinç ve sporla bütünleşen kutlama anlayışını öne çıkarırken, hafta boyunca düzenlenen etkinlikler zincirinin dikkat çekici bir parçası oldu ve Manavgat'ta coşkulu bir şekilde tamamlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA, MANAVGAT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA, MANAVGAT GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ZAFER’E ATILAN KULAÇLAR” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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