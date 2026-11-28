kaza nasıl gerçekleşti:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde, 07 CNV 417 plakalı motosikleti kullanan Mustafa A. ile 07 AHN 775 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan K. arasında çarpışma meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan tetkiklerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.