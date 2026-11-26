Kaza detayları:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi Kemer Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu araç sürücüleri yaralandı.
Sürücüler ve araç bilgileri:
Seyir halindeki Enes K.'nın kullandığı 07 CCR 545 plakalı araç ile Mehmet A. G.'nin kullandığı 07 FOU 95 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda kaza meydana geldi.
Müdahale ve nakil:
Kazada yaralanan sürücüler Enes K. ve Mehmet A. G., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARALANDI.
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