Manavgat'ta Ilıca'daki kuru ot yangını yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

Manavgat'ta tarım arazisinde yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ilıca Mahallesi 235 Sokak bölgesinde başlayan yangın kuru otların tutuşmasıyla tarım arazisinde etkili oldu. Yangın, Bölge Trafik İstasyon Amirliği arkasında bulunan alanda çıktı ve çevredeki yerleşim yerleri için tehlike oluşturdu.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimi ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

oluşan zarar:

Yangın sırasında tarım arazisinde bulunan zeytin ağaçları zarar gördü.

ILICA MAHALLESİ'NDE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞMADAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ