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Manavgat'ta Ilıca'daki kuru ot yangını yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

Manavgat'ta Ilıca Mahallesi 235 Sokak'ta çıkan kuru ot yangını, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşime sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta Ilıca'daki kuru ot yangını yerleşime sıçramadan kontrol altına alındı

Manavgat'ta tarım arazisinde yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Ilıca Mahallesi 235 Sokak bölgesinde başlayan yangın kuru otların tutuşmasıyla tarım arazisinde etkili oldu. Yangın, Bölge Trafik İstasyon Amirliği arkasında bulunan alanda çıktı ve çevredeki yerleşim yerleri için tehlike oluşturdu.

itfaiye müdahalesi ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimi ekipleri hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

oluşan zarar:

Yangın sırasında tarım arazisinde bulunan zeytin ağaçları zarar gördü.

ILICA MAHALLESİ&#039;NDE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞMADAN İTFAİYE EKİPLERİ...

ILICA MAHALLESİ'NDE TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞMADAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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