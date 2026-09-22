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Manavgat'ta kavşakta çarpışma kamyonetin yön levhasında son buldu

Manavgat'ta kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpıştı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, kamyonet refüjdeki yön levhasına çarparak durdu, yaralı yok.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta kavşakta çarpışma kamyonetin yön levhasında son buldu

Kaza anı görüntülendi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen kazada, kapalı kasa kamyonet ile otomobil çarpıştı. Olay, Demokrasi Bulvarı istikametine doğru seyir halindeki kamyonetin sol şeritte kavşağa geldiği sırada aniden sağ tarafa, çevreyolu yönüne dönme girişiminde bulunmasıyla başladı.

Görüntüler ve araç hareketleri:

Kavşaktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülere göre, sol şeritten dönüş manevrası yapan kamyonet ile sağ şeritte ilerleyen otomobilde yan darbe oluştu. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, orta refüjdeki trafik yön levhasını devirerek durabildi.

Hasar ve yaralanma durumu:

Kazanın ardından bölgedeki araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Olayla ilgili olarak sürücüler arasında yaşanan durum ve trafik akışı, görüntülerde açıkça görüldü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZA ANI GÜVENLİK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, KAMYONET TRAFİK TABELASINA ÇARPARAK DURABİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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