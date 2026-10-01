manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu zincirleme kaza: 3 yaralı

Antalya-Manavgat D-400'de tırın çarpması sonucu tur araçları zarar gördü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada üç kişi yaralandı. Olay, Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden Manavgat yönüne giden 34 T 6420 plakalı, 35 BBA 614 dorse plakalı IVECO marka tırın sürücüsü Rıza U.'nun kavşağa geldiği sırada yaptığı kırmızı ışık ihlali sonucu kaza meydana geldi.

Kaza yerinde ve araç bilgiler:

Kırmızı ışık ihlali yapılan noktada tır, turizm bölgesinden kavşağa giriş yapan iki VİP tur aracına çarptı. Çarpmanın hedefindeki araçlardan biri Mercedes marka 07 BVZ 471 plakalı, diğeri ise Mercedes marka 07 CCZ 394 plakalıydı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan en az birinin hurdaya döndüğü bildirildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar, müdahale ve adli süreç:

Kazada, 07 BVZ 471 plakalı aracın sürücüsü Ramazan Y. ile araçta bulunan Alman vatandaşı Lında Z. ve Mantthıas Z. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık yetkilileri, Lında Z. isimli yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi.

Tır sürücüsü Rıza U. hakkında adli işlem başlatıldı; cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının, kazanın oluş biçiminin ve tır sürücüsünün ihlalinin tespit edilmesinde belirleyici olduğu belirtiliyor. Bölge trafik güvenliği ve kavşak düzenlemeleri üzerine yetkililerin değerlendirmeleri bekleniyor.

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