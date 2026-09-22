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Manavgat'ta kırmızı ışıkta motosiklet kaldırıma çıkarak büfeye çarptı, turistler tartışıp yoluna devam etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet aniden kaldırıma çıkarak seyyar büfeye çarptı; iki turist hafif sıyrıkla kazayı atlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta kırmızı ışıkta motosiklet kaldırıma çıkarak büfeye çarptı, turistler tartışıp yoluna devam etti

Olayın gelişimi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yapay şelale istikametinden çevreyolu yönüne giden bir motosiklet, İzge kavşağında kırmızı ışıkta beklerken aniden kaldırıma çıktı ve seyyar büfeye çarparak devrildi. Motosiklette bulunan iki turist kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza anı ve güvenlik kamerası kayıtları:

Meydana gelen anlık çarpma ve devrilme anı, yerdeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin kırmızı ışıkta beklediği, sonra aniden kaldırıma doğru yöneldiği ve bir büfeye çarparak devrildiği görülüyor. Olayda araçta bulunan turistlerin ciddi bir yara almadığı görülüyor; düşme sonrası her ikisi de kendi imkânlarıyla ayağa kalktı.

Turistlerin tutumu ve polis müdahalesi:

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekiplerine turistler herhangi bir yaralanma veya sağlık talebi bildirmedi. Yolcu olarak bulunan kadın turist, düşüşün ardından motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi; sürücü ise onu teskin etmek için sarılarak gönlünü almaya çalıştı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından turistler sakinleşip yollarına devam etti.

Olayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik kameralarının kaydı ve görgü tanıklarının ifadeleri, kazanın nasıl geliştiğine dair önemli detaylar sunuyor. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak herhangi bir adli veya idari işlem başlatıldığını belirtmedi.

Öne çıkan noktalar: Kaza İzge kavşağında gerçekleşti, seyyar büfe ile çarpışma oldu ve iki turist yaralanmadan olayı atlattı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN BİR ANDA KALDIRIMA ÇIKIP SEYYAR BÜFEYE...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN BİR ANDA KALDIRIMA ÇIKIP SEYYAR BÜFEYE ÇARPARAK DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ 2 TURİST KAZAYI YARALANMADAN ATLATTI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, ARKADA YOLCU OLARAK BULUNAN KADIN TURİST, SÜRÜCÜ TURİSTE TEPKİ GÖSTERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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