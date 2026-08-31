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Manavgat'ta lüks markalara ait milyonluk gümrük kaçağı yükü ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın Manavgat'ta düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan gümrük kaçağı lüks ürünler ele geçirildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta lüks markalara ait milyonluk gümrük kaçağı yükü ele geçirildi

Antalya jandarmasının Manavgat operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı bir depo tespit etti. Yapılan arama ve incelemede, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen ürünlerin niteliği ve değeri:

Operasyonda ele geçirilen ürünlerin lüks markalara ait olduğu bildirildi. Resmi açıklamada ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 350 bin lira olduğu vurgulandı; ancak ürünlerin marka veya kategori bazında sayısı ve ayrıntıları hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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