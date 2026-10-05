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Manavgat'ta lüks markalı milyonluk kaçak ürün operasyonu

Manavgat'ta jandarma, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen binlerce kaçak ürün ele geçirdi; piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 250 bin lira.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta lüks markalı milyonluk kaçak ürün operasyonu

Manavgat'ta lüks markalı kaçak ürün operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda bir depoda bulunan gümrük kaçağı ürünleri ele geçirdi. Operasyon, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.

operasyon ve ele geçirilenler:

Arama sırasında depoda, lüks markalara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kaçak mal bulundu. Ekipler tarafından ele geçirilen ürünler arasında bin 770 kaçak güneş gözlüğü, 2 bin 110 kaçak parfüm, 722 kaçak saat, 950 paket ısıtılmış tütün ve 752 paket kaçak sigara yer aldı. Ele geçirilen malların piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 250 bin lira olduğu değerlendirildi.

soruşturma ve izlenecek süreç:

Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü incelemeler çerçevesinde depo ve malzemelerle ilgili detaylı tespitler yapılacak, soruşturma sürecinde sorumluların tespiti ve yasal süreç işletilmesi hedefleniyor.

OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 6 MİLYON 250 BİN LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN GÜMRÜK KAÇAĞI...

OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 6 MİLYON 250 BİN LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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