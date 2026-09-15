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Manavgat'ta minibüs kafeye girdi; müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu

Manavgat'ta kontrolden çıkan teknik servis minibüsünün bir kafeye girmesi sonucu oturan kadın saniyelerle ölümden kurtuldu, yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta minibüs kafeye girdi; müşteri ölümden saniyelerle kurtuldu

olayın ayrıntıları:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı yakınında meydana gelen kazada, Zübeyde Hanım Caddesi istikametine seyir halinde olan teknik servis minibüsünün sürücüsü Hüseyin B. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve yol kenarındaki kafeye girdi.

Kaza kaydında aracın plakası 07 BZH 930 olarak belirtilirken, işyeri önünde oturan müşterilerden Olcay Erdem kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem, ambulansla hastaneye sevk edildi.

kaza anı ve müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralının nakli ve ilk tedavisi gerçekleştirildi; ekipler ayrıca kafenin önünde olay yeri incelemesi yaptı.

güvenlik kamerası görüntüleri:

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Olcay Erdem'in yanındaki müşteriyle otururken kontrolden çıkan minibüsün üzerlerine geldiğini fark edip yerinden fırlayarak kaçmaya çalıştığı, aracın hemen yanından geçmesi ve ölümün kadına saniyelerle teğet geçtiği anlar yer alıyor. Görüntüler, kazanın hızla gelişmesi ve sonucun şans eseri ağır yaralanma veya can kaybına dönüşmemesini gözler önüne seriyor.

Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı, ölümden saniyelerle yaralı kurtuldu: O anlar kamerada

Minibüs kontrolden çıkıp kafeye daldı, ölümden saniyelerle yaralı kurtuldu: O anlar kamerada

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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