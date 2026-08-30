Manavgat'ta müdahale meyvesini verdi: enerji düştü

Antalya Manavgat'taki yangında enerji azaldı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Manavgat'ta devam eden yangına ilişkin son durumu duyurdu. Kurum, yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

müdahalenin kapsamı:

OGM açıklamasında, yangının enerjisinin düşürülmesinde ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesinin etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadeye göre, ekipler hem hava araçları hem de kara birimleriyle koordineli biçimde çalıştı.

mücadele devam ediyor:

Kurumun paylaşımında ayrıca, "Antalya Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisi düşürüldü