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Manavgat'ta müdahale meyvesini verdi: enerji düştü

Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Manavgat'taki yangının havadan ve karadan müdahale sonucu enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı; çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 21:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat'ta müdahale meyvesini verdi: enerji düştü

Antalya Manavgat'taki yangında enerji azaldı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya Manavgat'ta devam eden yangına ilişkin son durumu duyurdu. Kurum, yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

müdahalenin kapsamı:

OGM açıklamasında, yangının enerjisinin düşürülmesinde ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesinin etkili olduğu vurgulandı. Açıklamada yer alan ifadeye göre, ekipler hem hava araçları hem de kara birimleriyle koordineli biçimde çalıştı.

mücadele devam ediyor:

Kurumun paylaşımında ayrıca, "Antalya Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisi düşürüldü

Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisi düşürüldü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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