Manavgat'ta orman yangının enerjisi düşürüldü

Manavgat'ta yangının enerjisi düşürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Beşkonak Köprülü Kanyonu yakınlarında sarp ve dağlık arazide başlayan orman yangınının enerjisi, havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahale sonucu düşürüldü.

Müdahale ve kullanılan ekipmanlar:

Müdahaleye 3 uçak, 15 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi ve 350 personel ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ekipler katıldı. Söndürme çalışmalarına STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve askeri helikopterler de destek verdi.

Çalışmanın seyri ve destek birimleri:

Ekipler, havadan ve karadan eş zamanlı yürüttükleri operasyonlarla alevlere müdahale etti; yangının enerjisi, yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucunda düşürüldü. Bölgedeki söndürme, soğutma ve kontrol çalışmaları yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisini, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle düşürdük. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÖĞLEN SAATLERİNDE SARP VE DAĞLIK ARAZİDE ÇIKAN ORMAN YANGINININ ENERJİSİ HAVADAN VE KARADAN DEVAM EDEN MÜDAHALE SONUCU DÜŞÜRÜLDÜ.