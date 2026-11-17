Olayın gelişimi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesinde meydana gelen olayda, apartmanda oturan aile dairelerinin banyosunun asma tavanından su geldiğini fark etti. Durumu bildiren ev sahipleri, tanımadıkları bir tesisat ustasını tamirat için daireye yönlendirdi.

Tesisatçı öğlen saatlerinde gelerek onarım yaptıktan sonra ayrıldı. Bir süre sonra banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce olmayan bir delik gördü. Tavanın içini kontrol eden aile, asma tavan içerisine görüntü kaydı alacak şekilde yerleştirilmiş bir cep telefonu buldu.

Şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dairede onarım yapan tesisatçı A.K. ile görüştü. Emniyetteki ifadesinde önce telefonu nereye koyduğunu hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra asma tavana delik açtığını ve telefonun kamerasının banyo içini gösterecek şekilde kayıt yapacak pozisyonda yerleştirildiğini kabul etti.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Cinsel taciz" suçlamalarıyla tutuklandı.

Binayla ilişkisi ve komşu tepkisi:

İncelemede, A.K.'nin apartmanın inşaatından itibaren tesisatını yapan usta olduğu ve binanın her noktasını bildiği belirtildi. Apartman sahibi, her arızada A.K.'yi çağırdıklarını, bugüne kadar herhangi bir şikayet almadıklarını ve bu davranışa anlam veremediklerini ifade etti.

Onarım yaptığı dairenin banyo tavanına görüntü kaydı için cep telefonu yerleştiren tesisatçı tutuklandı