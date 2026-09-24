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Manavgat'ta tatil yolunda zincirleme kaza: 15'i turist 17 yaralı

Manavgat'ta tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 15'i turist olmak üzere 17 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta tatil yolunda zincirleme kaza: 15'i turist 17 yaralı

Manavgat'ta zincirleme trafik kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D400 Karayolu üzerinde saat 17.15 civarında bir tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

kaza anı ve müdahale:

Kazanın ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, araçlar arasındaki çarpışmanın yarattığı hasarın tespit edilmesi ve yaralılara hızlı müdahale edilmesi için çalışma başlattı.

yaralıların durumu ve tahliye:

İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, ardından sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve trafik akışının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Antalya'da tur minibüsü, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 15'i turist 17 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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