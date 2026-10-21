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Manavgat'ta tehlikeli kavşağa hız kesici yerleştirildi, esnafın uyarısı karşılık buldu

Manavgat’ta Mithatpaşa ve Hükümet caddelerinin kesişimindeki sık kazalı kavşakta belediye ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine hız kesici yerleştirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manavgat'ta tehlikeli kavşağa hız kesici yerleştirildi, esnafın uyarısı karşılık buldu

kavşağa hızlı müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Mithatpaşa Caddesi ile Hükümet Caddesi’nin kesiştiği noktada sıkça yaşanan yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların ardından Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Bölge esnafı ve mahalle sakinleri yetkililere verdikleri dilekçelerde, kazaların önlenmesi için acil önlem alınmasını; hatta "birilerinin ölmesini beklemeyin" şeklinde güçlü uyarılarda bulunmuştu.

esnaf ve sakinlerin talebi neydi:

Uzun süredir devam eden kazalar karşısında esnafın en temel talebi, araçların hızını düşürecek fiziki düzenlemelerin yapılmasıydı. Bölge temsilcileri ve vatandaşlar, en azından araçların yavaşlamasını sağlamak amacıyla kavşağa hız kesici konulmasını ve mevcut trafik düzenlemelerinin gözden geçirilmesini istemişti. Yetkililere iletilen dilekçeler ve tepkiler, belediyenin harekete geçmesinde belirleyici oldu.

uygulama ve sonraki adımlar:

Fen işleri ekipleri, önce Dur tabelalarının bulunduğu Mithatpaşa Caddesi tarafındaki bölümlere hız kesiciler yerleştirdi. Habere göre, kavşağın Hükümet Caddesi tarafındaki bölümlerine yönelik benzer uygulama için ise UKOME'den gelecek izin bekleniyor; izin sağlandığında ek hız kesiciler yerleştirilebilecek. Belediye yetkilileri, yapılan müdahalenin araç hızlarını düşürerek kaza riskini azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Uygulamanın, vatandaşların ve esnafın talep ettiği somut önlemi getirmesi umut edilirken, yetkililer bölgedeki trafik akışı ve güvenlik önlemlerini izlemeye devam edeceklerini açıkladı. Yapılan çalışma, yerel düzeyde halk taleplerine hızlı cevap verme örneği olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşla, esnafın ‘önlem&#039; isyanı ses getirdi: O kavşak için belediye harekete geçti

Vatandaşla, esnafın ‘önlem' isyanı ses getirdi: O kavşak için belediye harekete geçti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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