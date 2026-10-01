Manavgat'ta trafo önünden molozlara çarpıp tarlaya uçan sürücü yara almadan kurtuldu

kaza ayrıntıları:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, 07 AVC 701 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Ahmet Özdemir, iddialara göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, Büyük Şelale istikametine doğru seyrederken trafo merkezi önünden moloz yığınlarına çarptıktan sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu.

müdahale ve sürücünün durumu:

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ekipleri ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak bölgeyi güvenlik altına aldı.

İlk incelemede, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Ahmet Özdemir, ekiplerden herhangi bir talebi olmadığını belirterek olay yerinde sağlık kontrolü veya yardım talep etmedi.

tanık anlatımları:

Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin sürücüsünün aniden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın önce trafo önündeki molozlara çarptığını ardından tarlaya devrildiğini ifade etti. Görgü tanıkları olayın trafik veya yol koşullarıyla bağlantılı olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince başlatıldı. Araçta ve çevrede yapılan ilk tespitler, kazanın mekanik arıza yerine sürücü hatasından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor; ancak kesin neden yapılacak inceleme sonrası netleşecek.

MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYKEN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK TARLAYA UÇAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ (SAĞDA) KAZAYI BURNU BİLE KANAMADAN ATLATTI.