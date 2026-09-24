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Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı

Manavgat D400 Karayolu'nda tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 15'i turist olmak üzere 17 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 20:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat’ta üç aracın karıştığı çarpışma: 15’i turist 17 yaralı

Manavgat'ta üç aracın karıştığı çarpışma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D400 Karayolu'nda saat 17.15 sıralarında tur minibüsü, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi ve güvenlik sağlandı.

Kaza ve yaralı sayısı:

İlk belirlemelere göre kazada 15'i turist olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı, durumları değerlendirildikten sonra ambulanslarla hastanelere nakledildiler.

Olay yeri müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı ve trafik ile yol güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya&#039;da tur minibüsü, kamyonet ve otomobil böyle çarpıştı: 15&#039;i turist 17 yaralı

Antalya'da tur minibüsü, kamyonet ve otomobil böyle çarpıştı: 15'i turist 17 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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