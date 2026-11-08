Manavgat'ta uyuşturucu etkisindeki kişi tahrayla caddeyi birbirine kattı

olayın gelişimi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen bir kişinin eline aldığı bahçe tahrasını gelişigüzel sallayarak çevreye yönelik tehlike oluşturduğu bildirildi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve 112 sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, madde etkisiyle halüsinasyon gören şahıs tahrayı karşısında biri varmış gibi boşluğa salladı. Tahranın başına ve yüzüne isabet etmesi sonucu şahıs kanlar içinde kalırken, zaman zaman tahrayı sallarken yere düştü ve cadde üzerinde panik yarattı.

vatandaş müdahalesi ve güvenlik endişesi:

Çevredeki insanların kendisini engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, bir vatandaşın çabasıyla önce kalabalıktan uzaklaştırıldığı, kısa süre sonra tekrar caddeye geri dönerek araçların önünü kestiği belirtildi. Bu davranışlar vatandaşlar arasında korku ve tedirginlik oluşturdu.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin gelmesiyle şahıs elindeki tahrayı bıraktı. Ekipler, isminin Ahmet C. A. olduğu öğrenilen kişiyi hem kendisine hem de çevredekilere zarar vermemesi için kelepçeleyerek gözaltına aldı.

müdahale ve adli süreç:

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahsı tedavisi için polis eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan incelemede, olayın şahsın kullandığı maddenin etkisiyle gerçekleştiği tespit edildi. Yetkililer, şahıs hakkında "Madde etkisiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldığını açıkladı.

MANAVGAT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLEN VE BAHÇE İŞLERİNDE KULLANILAN TAHRAYI ELİNE ALARAK HAYALİ DÜŞMANLARA SALDIRAN ŞAHIS, POLİS TARAFINDAN YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI.