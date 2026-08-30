Manavgat'ta yangının enerjisi ekiplerin müdahalesiyle düşürüldü

Manavgat'ta yangında son durum:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, yangının havadan ve karadan yoğun müdahale ile enerjisinin düşürüldüğü belirtilirken, söndürme ve kontrol çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Müdahale yaklaşımı:

OGM açıklamasına göre ekipler, yangının ilerleme hızını ve alevlerin şiddetini azaltmak için koordineli bir çalışma yürüttü. Enerjisi düşürülen yangında öncelik, alevlerin çevreye yayılmasını engelleyerek kontrol altına alınmasına verildi.

Çalışmaların seyri:

Orman Genel Müdürlüğü, yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelenin sürdüğünü bildirdi. OGM'nin ifade ettiği üzere ekiplerin çabaları ve yürütülen müdahaleler yangının kontrol altına alınması yönünde ilerleme sağladı.

Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisi düşürüldü