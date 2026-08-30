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Manavgat'ta yangının enerjisi ekiplerin müdahalesiyle düşürüldü

Orman Genel Müdürlüğü, Manavgat’ta çıkan yangının havadan ve karadan yürütülen müdahaleyle enerjisinin düşürüldüğünü; söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Manavgat'ta yangının enerjisi ekiplerin müdahalesiyle düşürüldü

Manavgat'ta yangında son durum:

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, yangının havadan ve karadan yoğun müdahale ile enerjisinin düşürüldüğü belirtilirken, söndürme ve kontrol çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Müdahale yaklaşımı:

OGM açıklamasına göre ekipler, yangının ilerleme hızını ve alevlerin şiddetini azaltmak için koordineli bir çalışma yürüttü. Enerjisi düşürülen yangında öncelik, alevlerin çevreye yayılmasını engelleyerek kontrol altına alınmasına verildi.

Çalışmaların seyri:

Orman Genel Müdürlüğü, yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelenin sürdüğünü bildirdi. OGM'nin ifade ettiği üzere ekiplerin çabaları ve yürütülen müdahaleler yangının kontrol altına alınması yönünde ilerleme sağladı.

Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisi düşürüldü

Manavgat’ta meydana gelen yangının enerjisi düşürüldü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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