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Manavgat'ta yaya için duran Alman sürücüye vatandaşlardan destek

Manavgat'ta yaya geçidinde duran Alman sürücünün aracına arkadan çarpan minibüs sonrası, şoför turisti suçlayınca çevredekiler vatandaşı savundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta yaya için duran Alman sürücüye vatandaşlardan destek

Kaza yerinde yaşananlar

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi’nde meydana gelen kazada, yaya geçidinden geçenlere yol vermek için duran Alman turistin kullandığı otomobile, aynı istikamette seyreden bir yolcu minibüsü arkadan çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı, ancak kazanın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaza anı:

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yaya güvenliğini sağlayıp durunca, minibüs sürücüsü takip mesafesini koruyamadı ve otomobile çarptı. Minibüs şoförü olay yerinde polise verdiği ilk ifadede kazayı anlatırken, kaza mahallinde bulunanlara "birden önümde duruverdi" şeklinde belirtti.

Vatandaşların müdahalesi:

Olayı gören çevredekiler, minibüs sürücüsünün ifadesine itiraz ederek, otomobil sürücüsünün yayalara yol verdiğini ve çarpmanın takip mesafesinin korunmamasından kaynaklandığını ifade etti. Görenlerin araya girmesi üzerine tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Kaza sonrasında taraflar, iletişim sıkıntısını gidermek üzere tercüman eşliğinde bir araya gelerek kaza tespit tutanağı düzenledi. Yerel trafik ekipleri de olayla ilgili tutanak tuttu ve sürecin resmî makamlarca takip edileceği belirtildi.

Alman turistler, ülkelerinde böyle bir durumla karşılaşmadıkları için kısa süreli şok yaşadı; çevredeki vatandaşların desteği ise hem turiste moral oldu hem de olayın çözümünde sakin bir ortamın sağlanmasına katkıda bulundu.

MANAVGAT İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEKTE OLAN YAYALARA YOL VERMEK İÇİN DURAN ALMAN TURİSTİN...

MANAVGAT İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇMEKTE OLAN YAYALARA YOL VERMEK İÇİN DURAN ALMAN TURİSTİN KULLANDIĞI OTOMOBİLE, YOLCU MİNİBÜSÜ ARKADAN ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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