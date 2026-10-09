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Manavgat'ta yeni dönem: Önem Gök başkan seçildi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası meclis oylamasında Önem Gök 22 oyla başkan seçildi; Seydi Güngör 19, 6 beyaz liste üyesi ise çekimser kaldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manavgat'ta yeni dönem: Önem Gök başkan seçildi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda başkanlık oylaması

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) meclis toplantısında yapılan seçimde Önem Gök başkanlığa getirildi. Mecliste mavi ve kırmızı listelere mensup toplam 41 üye oy kullanırken, Gök 22 oy alarak yeni başkan oldu; mevcut başkan Seydi Güngör ise 19 oyda kaldı.

seçim süreci:

Pazar günü Çağlayan İlkokulu'nda yapılan genel kurul sonuçlarına göre kırmızı listenin 21, mavi listenin 20 meclis üyesi kazandığı, beyaz listenin ise 6 üyeyle ayrıldığı bildirilmişti. Bugünkü meclis oylamasında beyaz listeye mensup 6 üye oy kullanmayarak tarafsız kalmayı tercih etti ve oylama yalnızca mavi ile kırmızı listesinin mensupları arasında gerçekleşti.

tarihçe ve başkanlar:

1995 yılında kurulan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda daha önce kurucu başkan Mehmet Karamancı (1995-1999, 1999-2005), Şükrü Vural (2005-2009, 2009-2013), Ahmet Boztaş (2013-2018, 2018-2021; vefatı nedeniyle) ve Seydi Tahsin Güngör (2021-2022, 2022-2026) görev yaptı. Önem Gök, son seçimle MATSO'nun 8. döneminde 5. başkanı oldu.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN YENİ BAŞKANI ÖNEM GÖK OLDU.

MANAVGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN YENİ BAŞKANI ÖNEM GÖK OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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