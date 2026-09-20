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Manazan Mağaraları: kaya içine oyulmuş beş katlı miras hafta sonları ilgi görüyor

Karaman'daki Manazan Mağaraları, kaya oyma beş katlı yapısıyla hafta sonları yüzlerce turisti ağırlıyor; ziyaretçiler ışıklandırma istiyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Manazan Mağaraları: kaya içine oyulmuş beş katlı miras hafta sonları ilgi görüyor

Manazan Mağaraları'na artan ziyaretçi ilgisi

Karaman merkeze bağlı Taşkale köyü sınırlarında, Yeşildere Vadisi’nin kuzeyinde yer alan Manazan Mağaraları, insan eliyle oyularak oluşturulmuş beş katlı yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Hafta sonları yoğunlaşan ziyaretçi akışı, bölgenin turistik profilini güçlendiriyor.

Yapı ve katların işlevi:

Yüksek bir kaya kütlesinin tamamen oyulmasıyla oluşturulan mağaralar, beş katlı bir mesken düzenine sahip. İlk iki kat, hücre biçiminde çok sayıda odacıktan meydana gelirken; üst katlar yöre halkı tarafından sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı adlarıyla anılıyor. Katlara ulaşım, dar koridorlar ve bacalar aracılığıyla sağlanıyor.

Malzeme özellikleri ve kullanım gerekçeleri:

Mağaranın yapısını oluşturan kil oranı yüksek kireç taşı, iç mekânlarda ısı ve nemin nispeten sabit kalmasını sağlayarak organik maddelerin bozulmasını geciktiriyor. Bu özellik, tarih boyunca mekanın hem güvenlik hem de korunma amaçlı kullanılmasının nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Manazan Mağaraları'nda görevli Ahmet Görgün, ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çekerek özellikle hafta sonlarında yalnızca bu günlerde yüzlerce kişinin mağarayı gezdiğini belirtiyor. Yerel yetkililer ve sorumlular, gelen talebin yönetimi için düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Ziyaretçiler, mağaranın tarihî dokusunu etkileyici bulduklarını ifade ediyor. Turistlerin ortak talepleri arasında, gezintiyi kolaylaştırmak ve yapının tarihî atmosferini daha iyi yansıtmak amacıyla ışıklandırma çalışmaları yapılması yer alıyor. Bu talep, hem güvenlik hem de sergileme açısından öncelikli olarak gündeme geliyor.

Manazan Mağaraları, hem mimari özellikleri hem de korunmuş iç dokusuyla Karaman bölgesinin öne çıkan tarihî değerlerinden biri olmaya devam ediyor. Ziyaretçi sayısındaki artış, yerel turizm aktörlerinin ve koruma yetkililerinin ilgisini çekiyor ve mekanın sürdürülebilir şekilde ziyarete açılması için adımlar atılması bekleniyor.

Karaman&#039;ın kaya kütlesine oyulan 5 katlı tarihi mirası ziyaretçi akınına uğruyor

Karaman'ın kaya kütlesine oyulan 5 katlı tarihi mirası ziyaretçi akınına uğruyor

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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