Mancini genç kadroyla 4-1'lik galibiyeti ve performansı değerlendirdi

mancini'nin maç değerlendirmesi:

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Bursa'da A Milli Futbol Takımı karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında takımının ortaya koyduğu oyunu övdü. Mancini, maçın Türkiye önünde iyi bir sınav olduğunu belirterek, "Takım her şeyi en iyi şekilde sahaya taşıdı, mutluyum" ifadelerini kullandı.

Uluslar A Ligi'nin ikinci maçında elde edilen sonucun önemine değinen teknik adam, önceki karşılaşmada yaşanan Belçika mağlubiyetinin ardından oyuncuların sahada doğru tepkiyi verdiğini söyledi ve kazanmanın moral açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

genç oyuncular ve Esposito:

Mancini, kadrosunda bulunduğu genç isimlere dikkat çekti ve özellikle Francesco Pio Esposito'yu öne çıkardı. Esposito hakkında "Serie A’da oynuyor. Çok iyi özellikleri var, ona sahip olduğumuz için şanslıyız" diye konuşan Mancini, genç oyuncuların takım dinamiklerine katkı verdiğini belirtti.

Teknik direktör, genç kadronun geliştirilmesinin uzun vadeli bir süreç olduğunu hatırlatarak, tek bir maçın hiçbir şeyi kökten değiştirmeyeceğini; bu yüzden çalışmaların süreceğini dile getirdi.

türk futbolu ve maçın önemi:

Mancini, Türkiye'deki karşılamadan memnun olduğunu ifade ederek, "Burada herkes beni çok iyi karşıladı" dedi. Türk futbolunun ilerlemesine vurgu yapan Mancini, karşısında iyi organize olmuş bir Türkiye olduğunu ve İtalya'nın disiplinli oyunuyla sonucun lehlerine döndüğünü savundu.

Ayrıca yeni oyunculara şans verdiğini aktaran Mancini, "Bu maç için yeni oyuncuları denemek istedim. Yeni oyuncularımın da iyi oynadığını düşünüyorum" sözleriyle kadro rotasyonunun önemine işaret etti. Maç sonrası plan hakkında ise, bir günlük süreyle taze oyuncuların kullanılmasının takıma her zaman yardımcı olduğunu ekledi.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İKİNCİ MAÇINDA AYYILDIZLILAR İTALYA KARŞISINDA 4-1 MAĞLUP OLDU. MAÇIN ARDINDAN İTALYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ROBERTO MANCİNİ, "TAKIM HER ŞEYİ EN İYİ ŞEKİLDE SAHAYA TAŞIDI, MUTLUYUM" DEDİ.