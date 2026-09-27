Mancini: Türkiye çok kaliteli, zorlu bir maç bizi bekliyor

İtalya basın toplantısında Mancini ve Tonali konuştu

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Türkiye ile karşılaşacak İtalya için teknik direktör Roberto Mancini ile orta saha oyuncusu Sandro Tonali basın toplantısında bir araya geldi. Mancini, rakibin gücünü vurgularken takımının süreç içinde zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kadro ve taktik değerlendirmesi:

Mancini, kadroyla ilgili bazı oyuncuları çağırmama kararını önceden aldıklarını söyleyerek taktiksel olarak büyük değişiklik planlamadıklarını aktardı. Taraftar tepkilerine değinen Mancini, "Taraftarlar mutsuz olabilir. Onların tepkilerini anlayabiliyorum. Biz de bu durumu değiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Mancini ayrıca, "Türkiye gerçekten çok iyi bir takım. Dünya Kupası'ndan elenmeyi hak etmediklerini düşündüğüm çok kaliteli futbolcuları var. Montella'nın gelişiyle takım daha da gelişti" ifadelerini kullandı. Moise Kean ile ilgili olarak ise "Moise Kean’in oynayıp oynamayacağı henüz net değil. Yarın durumuna bakacağız" diye ekledi.

Tonali'den sorumluluk ve odak çağrısı:

Sandro Tonali, Dünya Kupası'na katılamamanın ekip üzerinde etkili olduğunu belirterek Belçika maçının zor geçtiğini söyledi. Tonali, "Deneyimli oyuncular olarak sahada daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekiyor. Takım halinde biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi ve genç oyunculara destek çağrısı yaptı.

Tonali, Türkiye'deki futbolun yükselişine dikkat çekip Süper Lig ile ilgili geleceğine dair soruyu yanıtladı: "Daha önce geleceğimle ilgili böyle bir şey düşünmedim... Türkiye'ye artık daha fazla kaliteli oyuncu ve yıldız geliyor" diyerek şu an için böyle bir planı olmadığını belirtti.

Her iki isim de yarınki karşılaşmanın hem Türkiye'nin yükselen kalitesi hem de İtalya'nın toparlanma süreci açısından belirleyici olacağını vurguladı. Mancini, "Bizim gerçekten zamana ihtiyacımız var" sözünü tekrar ederek izleyicilere çekişmeli bir maç sözü verdi.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP’TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞACAK İTALYA’DA TEKNİK DİREKTÖR ROBERTO MANCİNİ, TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ VE KALİTELİ BİR EKİP OLDUĞUNU BELİRTEREK, KARŞILAŞMANIN ÇEKİŞMELİ GEÇECEĞİNİ SÖYLEDİ.