Mandıraya giren kurt sürüsü iki hayvanın telef olmasına yol açtı

olayın kaydı ve görüntüler:

Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Çiğdeli köyündeki bir mandıraya giren kurtların hareketleri, mandıranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kurtların mandıra içinde dolaştığı ve içerideki hayvanlara saldırdığı görülüyor.

zarar ve kayıplar:

Kurtların saldırısı sonucu iki hayvanın telef olduğu bildirildi. Kamera kayıtları, saldırının birkaç dakikalık bölümünü net şekilde gösteriyor ve olay anındaki durumun tespitine imkan veriyor.

Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldığı belirtildi. Kayıtlar ve olay yerinde yapılacak tespitler doğrultusunda soruşturma sürerken, bölgedeki hayvancılar benzer olaylara karşı önlem alınması konusunda uyarıldı.

KIRŞEHİR’İN BOZTEPE İLÇESİNE BAĞLI ÇİĞDELİ KÖYÜNDE BULUNAN BİR MANDIRAYA GİREN KURTLARIN HAYVANLARA SALDIRDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.