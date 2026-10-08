Manevi destek için Kızılkeçili camiinde danışmanlık bürosu açıldı

Diyanet hizmeti yerel uygulamada:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü manevi danışmanlık hizmeti kapsamındaki çalışmalar Edremit’in Kızılkeçili Mahallesi'ne taşındı. Mahalle camii imamı Bedrettin Sanır, camide boş bir odayı düzenleyerek manevi danışmanlık bürosu hâline getirdi. Bu adım, kurumun hastaneler, yurtlar ve cezaevleri gibi farklı mekanlarda sürdürdüğü rehberlik çalışmalarının yerel düzeydeki bir uygulaması olarak değerlendiriliyor.

Mahalle ve ziyaretçilere yönelik destek:

Bin 600 nüfuslu Kızılkeçili Mahallesi'nde iki yıldır görev yapan imamın girişimi, hem yerel halk hem de bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgi görüyor. İmam Sanır, köyün turistik bir yer olduğunu ve gelenlerin cami ve ibadet konularında sıkça soru sorduğunu belirtti. Camiye erken gelerek vatandaşlarla birebir ilgilenmeyi amaçladığını vurguladı.

Bu uygulama, yalnızca ibadet rehberliği sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplum içinde dinî sorulara kolay erişim ve güvenilir kaynak sunma işlevi üstleniyor. Büroyla birlikte randevusuz kısa danışmaların yanı sıra daha kapsamlı yönlendirmeler de yapılabiliyor.

Yerel tepki ve örnek olma isteği:

Ziyaretçilerden Kaan Tuna da uygulamayı olumlu bulduğunu ifade etti: "Her zaman değişik camilere gidiyorum. Bu gün de Burhaniye’den arkadaşlarla buraya geldik. Bedrettin hocamız manevi danışmanlık bürosu kurmuş. Çok hoşuma gitti. Kendisini tebrik ediyorum. Başka görevlilere de örnek olmasını dilerim." Tuna'nın sözleri, büronun hem bölge sakinleri hem de çevre yerleşimlerden gelenler için anlamlı bir imkan sunduğunu gösteriyor.

Uygulamanın devamı ve benzer girişimlerin yaygınlaşması, Diyanet’in mevcut rehberlik çalışmalarını yerel ihtiyaçlara daha doğrudan cevap verecek biçimde genişletmesine katkı sağlayabilir. Kızılkeçili örneği, dini rehberlik hizmetlerinin mahallî dinamiklerle nasıl bütünleştirilebileceğine dair somut bir model sunuyor.

MANEVİ DANIŞMANLIK BÜROSU İMAM BEDRETTİN SANIR VE ÇOCUKLAR