Manhattan’da Washington Square’i dolduran binlerce kişi Gazze için yürüdü

yürüyüşün talepleri ve sloganları:

ABD’nin New York kentinde, Manhattan bölgesindeki Washington Square Park’ta düzenlenen '3 Yıllık Soykırım, Filistin İçin Yürüyüş' eyleminde binlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını ve Washington yönetiminin Tel Aviv’e verdiği askeri ile mali desteğin sona erdirilmesini talep etti.

Göstericiler protesto boyunca Özgür Filistin, Özgür Gazze, Soykırımı durdurun ve Amerika, İsrail’e yardımı kes sloganlarını sık sık haykırdı. Katılımcılar, uluslararası toplumdan da harekete geçerek Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

katılım, gerginlikler ve güvenlik önlemleri:

Eylemde Filistin’e destek veren bazı Yahudi grupların, özellikle Neturei Karta ile ilişkilendirilen Ultra-Ortodoks temsilcilerin varlığı dikkat çekti. Bu kişiler yürüyüşe destek amacıyla yer aldı; bazı İsrail yanlısı ABD’lilerle sözlü tartışmalar yaşandı ancak olaylar fiziksel şiddete dönüşmedi.

Yürüyüş boyunca göstericiler ayrıca ABD’nin göç politikalarını da hedef aldı. New York’ta kısa süre önce Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin bir göçmeni vurmasına ilişkin tepki çeşitli pankart ve sloganlara yansıdı; katılımcılar ICE defol ve New York’ta ICE istemiyoruz yazılı dövizler taşıdı.

New York polisi yürüyüşün geçtiği güzergâhta yoğun güvenlik önlemleri aldı. Genel olarak barışçıl biçimde ilerleyen eylem, bildirilen ciddi bir olay olmadan sonlandı ve katılımcılar taleplerini dile getirdikten sonra dağıldı.

NEW YORK'TA BİNLERCE KİŞİ GAZZE İÇİN YÜRÜDÜ