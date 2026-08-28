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MANİFEST soruşturmasında menajer tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada MANİFEST’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakimlik işlemleri sonrası tutuklandı; paylaşılan içerikler inceleniyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

MANİFEST soruşturmasında menajer tutuklandı

MANİFEST’in kurucusu ve menajeri tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MANİFEST grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakimlik işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma, grubun faaliyetleri ile kamuya açık şekilde paylaşılan içeriklerin incelenmesi üzerine başlatılmıştı.

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma dosyasında, grup tarafından paylaşılan görüntü, yazı ve konuşmaların içerikleri detaylı şekilde değerlendirmeye alındı. Akış hakkında, savcılık tarafından “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklama istemiyle işlem yapıldı.

hakimlik işlemleri ve tutuklama:

Tolga Akış, sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından yürütülen yasal işlemler sonucunda tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Yetkili makamlar soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin değerlendirmelere devam ediyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sürecinin ilerleyişiyle ilgili bilgiler, adli makamlarca paylaşılmaya devam edecek.

MANİFEST’in menajeri Tolga Akış tutuklandı

MANİFEST’in menajeri Tolga Akış tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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