Trump'ın ASEAN zirvesindeki ana mesajı:

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN Zirvesi akşam yemeğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Güneydoğu Asya ile olan bağlarını ve bölgeye verdiği önemi ön plana çıkardı. Trump, Filipinler'i ABD'nin en eski ve en önemli müttefiklerinden biri olarak nitelendirip, ülkenin gerçek anlamda bir Pasifik devleti olduğunu vurguladı.

Güvenlik taahhüdü ve doğrudan çağrı:

Konuşmasında güvenlik konusuna özel bir vurgu yapan Trump, ASEAN liderlerine doğrudan hitap ederek, uluslararası gerilim zamanlarında ABD'nin yanında olacağını belirtti. Trump, 'Bir sorun olduğunda beni arayacaksınız. (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio’yu arayacaksınız. Diğerlerini arayacaksınız. Yanıt vermezlerse beni arayın. Telefonunuzu açarım' ifadelerini kullandı ve müttefiklere sağlanacak desteğe dikkat çekti.

Ekonomi, ticaret ve bölgesel anlaşmalar:

Trump, ABD ekonomisinin 22,2 trilyon dolar