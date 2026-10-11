Manisa Akhisar'da otoyol çarpışması: 11 kişi hayatını yitirdi, 26 kişi yaralandı

kaza detayları:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, İstanbul-Orhangazi-İzmir otoyolunun İzmir istikameti Ballıca Mahallesi mevkiinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ağır hasarlı bir kaza meydana geldi. Çarpışma sonrasında yolcu otobüsü yan devrilirken tır yoldan çıktı.

kazanın meydana geldiği yer ve araçlar:

Kazada, 16 AED 124 plakalı My World Tur otobüsü ile 78 YD 559 plakalı tırın karıştığı bildirildi. Olayda otobüsün yan devrilmesi ve tırın yoldan çıkması kazanın ciddiyetini ortaya koydu.

müdahale ve soruşturma:

Haber üzerine bölgeye çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ambulanslar ve otoyol jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'da katliam gibi kaza: 11 ölü, 27 yaralı