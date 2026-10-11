Manisa barosunda yeni dönem: Ümit Rona başkanlığa döndü

Ümit Rona manisa barosunun yeni başkanı oldu

Manisa Barosu'nun olağan genel kurulunda gerçekleştirilen seçimde, Ümit Rona başkanlığa seçildi. Oy verme işlemi sabah 09.00'da başlayıp akşam 17.00'de son buldu ve sandık başına toplam 1.472 üye gitti.

seçim süreci

Seçimde üç aday yarıştı: 'Gri Liste' adayı Ümit Rona, mevcut başkan 'Yeşil Liste' adayı Sevgi Başak Yeşil ve 'Mavi Liste' adayı Can Adar Arslan. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımda, seçim tutanağına göre kullanılan oyların 1.402'si geçerli, 70'i geçersiz sayıldı.

oy dağılımı ve değerlendirme

Geçerli oyların dağılımında Ümit Rona 719 oy alarak çoğunluğu elde etti. Mevcut başkan Sevgi Başak Yeşil 584 oyda kalırken, Can Adar Arslan 99 oy aldı. Buna göre Rona'nın geçerli oy oranı yaklaşık %51,2, Yeşil'in yaklaşık %41,7, Arslan'ın ise yaklaşık %7,1 olarak kaydedildi; geçersiz oy oranı ise yaklaşık %4,8 oldu.

Daha önce de bir dönem Manisa Barosu Başkanlığı görevini yürüten Ümit Rona, bu sonuçla baronun başkanlığına yeniden seçilmiş oldu. Seçim sonuçları resmi tutanakla belirlendi.

MANİSA BAROSUNUN, OLAĞAN GENEL KURULUNDA YAPILAN SEÇİMDE 719 OY ALAN ÜMİT RONA YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ.