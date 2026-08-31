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Manisa BBSK karatecileri Basel Open Masters'ta üç madalya elde etti

İsviçre'deki Basel Open Masters'ta Manisa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak uluslararası alanda başarı gösterdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa BBSK karatecileri Basel Open Masters'ta üç madalya elde etti

Manisa BBSK sporcuları Basel Open Masters'ta kürsüye çıktı

İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Basel Open Masters Karate Turnuvası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada takım, çeşitli sıkletlerde 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile ülkemizi temsil etti.

turnuva ve katılımcı yapısı:

Organizasyona 18 ülkeden 120 kulüp ve yaklaşık 600 sporcu katıldı. Farklı ülkelerden gelen deneyimli rakiplerle yapılan maçlar, sporculara hem teknik hem de uluslararası müsabaka tecrübesi kazandırdı. Manisa BBSK, bu zorlu saha içinde dereceler elde ederek turnuvada adından söz ettirdi.

manisa bbsk'nin dereceleri ve sporcuların performansı:

Turnuvada Manisa BBSK'lı sporculardan Mila Kurtoğlu ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Kazım Emre Parlayan ve Ayaz Taşar ise üçüncülük elde ederek bronz madalya sahibi oldu. Ayrıca Asya İkra Erce beşinci sırada yer alarak takıma puan katkısı sağladı.

antrenör değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Manisa BBSK karate antrenörü ve Milli Takım Antrenörü Ali Eşsiz, sporcuların turnuvada Manisa ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiklerini vurgulayarak, "Bu süreçte sporcularımızın her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen kıymetli ailelerimize de teşekkür ediyoruz. Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyor, uluslararası arenada Manisa’mızı ve ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Elde edilen 1 gümüş ve 2 bronz madalya, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün uluslararası organizasyonlardaki başarılarına yeni bir katkı sağladı. Sporcuların kazandığı tecrübe, ilerleyen süreçte Türkiye adına yapılacak diğer uluslararası müsabakalarda da avantaj sağlayacak.

MANİSA BBSK KARATE ANTRENÖRÜ VE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ALİ EŞSİZ (SOLDAN 1.), SPORCULARIN ÖNEMLİ...

MANİSA BBSK KARATE ANTRENÖRÜ VE MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ ALİ EŞSİZ (SOLDAN 1.), SPORCULARIN ÖNEMLİ BİR TURNUVADA MANİSA VE TÜRKİYE’Yİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİĞİNİ BELİRTEREK, "BU SÜREÇTE SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLAN VE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN KIYMETLİ AİLELERİMİZE DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ. SPORCULARIMIZI VE AİLELERİNİ TEBRİK EDİYOR, ULUSLARARASI ARENADA MANİSA’MIZI VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN TÜM SPORCULARIMIZIN BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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