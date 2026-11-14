Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Manisa büyükşehir 17 ilçede tip 1 diyabet sensör cihazı dağıtıyor

Manisa Büyükşehir, 17 ilçede tip 1 diyabet hastalarına parmak delmeyi gereksiz kılan sensör cihazı veriyor; başvurular manisa.bel.tr ve uygulamada.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 17:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa büyükşehir 17 ilçede tip 1 diyabet sensör cihazı dağıtıyor

Manisa Büyükşehir'in tip 1 diyabet sensör desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü Tip 1 Diyabet Sensör Cihazı Dağıtım Projesi ile diyabetli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Proje, parmak uçlarından sürekli kan alma zorunluluğunu ortadan kaldıran sensörlerle hastaların sağlık takibini akıllı telefon uygulamaları üzerinden kesintisiz yapabilmesine olanak tanıyor.

Proje kapsamı ve başvuru:

Hizmetten faydalanabilecekler, Manisa ilinde ikamet eden, 18 yaşından büyük, Tip 1 diyabet tanısı almış ve belediyenin sosyal yardım kriterlerini karşılayan vatandaşlarla sınırlı. Başvurular, manisa.bel.tr resmi web adresi veya Manisa Yanımda mobil uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor. Belediye, sosyal güvenlik kurumlarının 18 yaş sonrası desteklemediği bu medikal cihazı vatandaşlara ulaştırarak erişimi sağlamayı amaçlıyor.

Hastaların deneyimi ve sağlık takibi:

Projeye dahil olan vatandaşlar, parmaklarını delme ihtiyacından kurtulduklarını ve cihazın her 5 dakikada bir ölçüm yaparak akıllı telefon uygulamasına anlık veri gönderdiğini belirtiyor. Bu sayede günlük yaşamda konfor artarken, kan şekeri seviyelerinin daha güvenli ve düzenli takip edilebildiği vurgulanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu şu ifadeleri kullandı: "Diyabetli vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, sağlıklarına güvenle yön vermelerini sağlamak için başlattığımız Tip 1 Diyabet Sensör Cihazı Dağıtım Projemizi 17 ilçemizde sürdürüyoruz. 18 yaş üstü, Tip 1 diyabet tanısı bulunan ve sosyal yardım kriterlerini sağlayan vatandaşlarımız başvurularını, manisa.bel.tr adresimizden veya Manisa Yanımda uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler. Sağlıklı ve huzurlu bir Manisa için çalışmaya devam ediyoruz."

Belediye yetkilileri, projenin devam ettiğini ve başvuru koşullarını taşıyan vatandaşların internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden işlemlerini tamamlayabileceğini yeniden hatırlatıyor. Projenin, yaşam kalitesini artırma ve kronik hastalık yönetiminde yerel desteğin önemini ortaya koyma açısından sürdürüleceği belirtiliyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TİP 1 DİYABET HASTASI VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TİP 1 DİYABET HASTASI VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK VE SAĞLIKLARINI GÜVENLE TAKİP ETMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI TİP 1 DİYABET SENSÖR CİHAZI DAĞITIM PROJESİ’Nİ 17 İLÇEDE SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

COP31'de sinema ve iklim buluşması: Common Pear birinci seçildi
images

FAA: hava sahasında normalleşme sürüyor; 4–5 bin uçuş iptal olabilir
images

Nilüfer halkı madencilik kararlarına ortak itiraz etti
images

Üsküdar sahilinde dalgaların ıslattığı anlar sosyal medyada gündem oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı