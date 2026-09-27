Manisa büyükşehir sarıgöl'de 6 kilometrelik bağlantıyı kendi imkânlarıyla sıcak asfalta dönüştürüyor

Manisa Büyükşehir'den Sarıgöl'de kapsamlı sıcak asfalt çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde mahalleler arasındaki ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla yoğun bir sıcak asfalt seferberliği yürütüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada Dadağlı, Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerini birbirine bağlayan güzergâhta zemin hazırlığı ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

çalışmanın teknik detayları:

Proje kapsamındaki güzergâhın uzunluğu 6 kilometre olup, yol yenileme çalışmalarında kullanılacak sıcak asfalt miktarı yaklaşık 10 bin ton olarak planlandı. Saha ekibinde 20 personel görev alırken, iş makineleri olarak 1 freze, 1 finişer, 2 asfalt silindiri ve 14 kamyon sahada çalışıyor. Belediye kaynaklarıyla ve kendi üretimiyle gerçekleştirilen bu uygulama, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tek seferde hayata geçirdiği en uzun metrajlı asfalt çalışması olma özelliği taşıyor.

görüşler ve hedeflenen takvim:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projenin kendi öz kaynaklarıyla sürdürüldüğünü vurgulayarak, 'Sarıgöl ilçemizde Dadağlı, Kızılçukur, Günyaka, Karacaali ve Beyharmanı mahallelerimizi birbirine bağlayan 6 kilometrelik bağlantı yolunda 10 bin ton sıcak asfalt serim çalışmalarımızı kendi öz kaynaklarımız ve kendi imkânlarımızla sürdürüyoruz' dedi. Dutlulu, Manisa genelinde 17 ilçede ulaşım güvenliğini artırma hedefinin sürdüğünü de belirtti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ise sahada incelemelerde bulunup çalışmanın ilk etap takvimine ilişkin bilgi verdi. Akdeniz, projenin ilçe açısından 'tarihi bir hizmet' olduğunu söyleyerek, söz verilen ilk etabın 5 gün içinde tamamlanacağını ve asfaltın kalınlığı ile kalitesinin olumlu bulunduğunu aktardı.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiye Koordinatörü Fatih Nakışçı ise çalışmaların belediyenin 'Manisa'ya Sözümüz Var' sloganı doğrultusunda devam ettiğini ifade etti. Nakışçı, projenin detaylarını tekrar ederek aynı makina ve personel sayılarını teyit etti ve konforlu ulaşım için 17 ilçede sürdürülecek faaliyetlere işaret etti.

Sarıgöl Kızılçukur Mahalle Muhtarı Hüseyin Çoban da projenin yerel halk açısından önemine vurgu yaptı. Çoban, 'Toplamda 5 köyümüze sıcak asfalt hizmeti sunuluyor' diyerek, daha önce yolların seçim dönemlerine göre geçici onarımlar gördüğünü, şimdi kalıcı bir çözümle karşı karşıya olduklarını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yetkililer, çalışmaların teknik şartlara uygun şekilde yürütüldüğünü ve projenin yaklaşık 10 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SARIGÖL İLÇESİNDE MAHALLELER ARASINDAKİ ULAŞIM KONFORUNU VE YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.