Manisa CBÜ'de beyaz önlükle mesleğe ilk adım

beyaz önlük töreni:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi eğitimine yeni başlayan öğrenciler, mesleğe ilk adımı simgeleyen beyaz önlük töreniyle buluştu. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona öğrenciler, aileleri ve fakülte kadrosu katıldı. Tören, hem kutlama hem de hekimlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğun altının çizildiği duygulu anlara sahne oldu.

katılımcılar ve konuşmalar:

Törene; Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Aslan, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren ve Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ile akademisyenler katıldı. Dekan Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilere hitaben yaptıkları konuşmada tıp eğitimini yalnızca bilgi aktarımı olarak görmediklerini; bilimsel düşünme, araştırma ve etik ilkelerin içselleştirilmesinin de bu sürecin ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, hekimlik mesleğinin akademik donanımın yanı sıra yüksek bir sorumluluk bilinci, sabır ve insan sevgisi gerektirdiğini belirtti. Kibar, öğrencilerin beyaz önlüklerini bir zırh ya da sadece bir giysi olarak değil; üstlenecekleri mesleki görevlerin ve hasta merkezli hizmet anlayışının simgesi olarak taşımaları gerektiğini anlattı.

beyaz önlüğün anlamı ve törenin ritüeli:

Konuşmaların ardından töremin en anlamlı bölümünde öğrenciler, öğretim üyelerinin refakatiyle ilk kez beyaz önlüklerini giydi. Ailelerin de katıldığı bu anlarda hem gurur hem de heyecan hissi öne çıktı. Öğrencilerin sevinci ve ailelerin gözlerindeki duygusallık törene belirgin bir sıcaklık kattı.

Tören, beyaz önlük giyme ritüelinin ardından, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinlik, katılımcılara hekimlik yolculuğunun ilk adımını sembolize eden unutulmaz bir anı bıraktı; akademik yaşamın ve mesleki gelişimin uzun soluklu bir süreç olduğuna dair güçlü bir hatırlatma sundu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MCBÜ) TIP FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİME BAŞLAYAN GELECEĞİN HEKİMLERİ, DÜZENLENEN TÖRENLE BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYDİ. AİLELERİN DE KATILDIĞI DUYGU DOLU TÖRENDE, HEKİMLİK MESLEĞİNİN TAŞIDIĞI BÜYÜK SORUMLULUK VE İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞINA VURGU YAPILDI.