Manisa FK hazırlıklarını Kayseri'de yoğunlaştırdı

Manisa FK Kayserispor sınavına hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Manisa Futbol Kulübü, zorlu maç öncesi hazırlıklarını Kayseri'de sürdürdü. Karşılaşma, 10 Ekim Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak.

hazırlık antrenmanı detayları:

Teknik ekip yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncuların reaksiyon ve topa odaklanmasını artırmak için uygulanan top kapma oyunları ile çalışma devam etti. Antrenman programında ayrıca takımın dayanıklılığını artırmaya yönelik egzersizler yer aldı.

İdmanın son bölümünde ise taktiksel yoğunluğu yüksek dar alan oyunları oynandı; bu bölümde pas temposu, pres ve hızlı oyun geçişleri üzerine vurgu yapıldı. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet, maçın koşullarına uygun tempoyu tutturmaya çalışıyor.

sıradaki idman ve hedefler:

Manisa FK, Kayserispor randevusu öncesi yarın bir antrenman daha gerçekleştirecek ve hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik ekip, oyuncuların hem fiziksel hem de taktiksel yönden ideal seviyede sahaya çıkması için son rötuşları yapmayı planlıyor.

Takım yönetimi ve teknik kadro, maç öncesi ritmi korumaya odaklanırken, oyuncuların dinamik yapısını maç performansına yansıtmak hedefleniyor.

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA DEPLASMANDA METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞACAK MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, ZORLU MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. SİYAH-BEYAZLI EKİP, 10 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 19.00’DA KAYSERİ KADİR HAS STADYUMU’NDA SAHAYA ÇIKACAK.