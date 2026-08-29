Manisa FK sahasında Bodrum FK'yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor

maç öncesi durum:

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, yarın saat 21.30'da Bodrum FK'yı sahasında konuk edecek. Lig başladığından bu yana oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Manisa, topladığı 7 puanla ligde 3. sırada bulunuyor ve galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

ev sahibinin hedefi ve beklentiler:

Manisa ekibi, taraftarının önünde sahadan güzel futbol sergileyerek 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Teknik kadro ve oyuncular, ligde üst sıralarda kalıcı olmak için kazanma alışkanlığını devam ettirmenin önemini vurguluyor.

konuk takımın durumu:

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Bodrum FK, geride kalan 3 haftada aldığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 2 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. Bodrum, Manisa deplasmanından puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın saha dışı düzenlemelerinde de dikkat çeken bir detay var: maçı yönetecek hakem Asen Albayrak olacak; yardımcı hakemler Esra Arıkboğa ve Ömer Lütfü Aydın, dördüncü hakem ise Cantürk Kılıç olarak açıklandı.

Her iki ekip için de bu maçın sonucu, sezonun erken dönemindeki psikolojik motivasyon ve lig tablosundaki konum açısından belirleyici olabilir. Manisa için evde kazanmak zirve takibini sürdürme şansı verirken, Bodrum için çıkarılacak en az bir puan moral ve ivme kazandıracaktır.

TRENDYOL 1. LİG'İN 4. HAFTASINDA BODRUM FK'YI KONUK EDECEK OLAN MANİSA FK, HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR