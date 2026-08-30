Manisa ilçelerinde birlik ve saygı içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Manisa'da 30 Ağustos coşkusu:

Manisa'nın Kula, Demirci ve Alaşehir ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı resmi törenler ve etkinliklerle kutlandı. İlçe merkezlerindeki çelenk sunumları, konuşmalar, sanat ve anma programlarıyla günün anlam ve önemi vurgulandı.

Kula'da tören ve gösteriler:

Kula'da kutlama programı, Kaymakamlık makamında kabul törenleriyle başladı. Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Yarbay Çağlar Başkurt ve Belediye Başkanı Hikmet Dönmez protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Program, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki törenle devam etti; Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini Kula Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Asteğmen Alper Aslan anlattı. Öğrencilerin seslendirdiği şiirlerin ardından Dostlar Efe Yaren Ekibi'nin gösterileriyle tören sona erdi.

Demirci'de resmi törenler ve kabul:

Demirci'deki program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kaymakam Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Uğur ve Belediye Başkanı Erkan Kara anıta çelenk koydu. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Fatih Emre Özeskilli yaptı. Törenin ardından Kaymakamlık makamında 30 Ağustos tebrikleri kabul edildi.

Alaşehir'de şehitlik ziyaretleri ve anma:

Alaşehir'de kutlamalar Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı yapıldı. Günün anlam ve önemini Ulaştırma Binbaşı Şükrü Anıl Aydın açıkladı; Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter şeref defterini imzaladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra Alaşehir Şehitliği'ne geçerek anma programı gerçekleştirdi. Şehitlikte saygı atışı yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Direk tarafından dua yaptırıldı; protokol üyeleri şehit mezarlarına gül bıraktı. Törenlere Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Dal, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, askeri erkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç ilçede düzenlenen törenler, ulusal birlik ve bağımsızlık temalarının yanında şehitleri anma ve genç kuşaklara tarih bilinci aktarma amaçlarını ön plana çıkardı.

MANİSA’NIN KULA, DEMİRCİ VE ALAŞEHİR İLÇELERİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YILI DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.