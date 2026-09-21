Manisa operasyonunda kırsala gizlenen 12 bin 450 sentetik hap ortaya çıkarıldı

operasyonun detayları:
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.B. (33)'nin kırsal alana uyuşturucu madde gizlediği bilgisine ulaştı. İhbar doğrultusunda yapılan adres aramasında bulgular tespit edildi.
ele geçirilen madde ve miktar:
Adreste yapılan aramada 12 bin 450 adet sentetik hap ele geçirildi.
adli süreç:
Olayla ilgili gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
ADRESTE YAPILAN ARAMADA 12 BİN 450 ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.
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