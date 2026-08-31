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Manisa ovasında altın sarı hasat: bağlardan dünya sofralarına

Manisa’da 1 milyon dekar bağda süren üzüm hasadı Saruhanlı Ovası sergi alanlarını altın sarıya bürüyor; kuru üzüm ihracatı yıllık 500 milyon dolar.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manisa ovasında altın sarı hasat: bağlardan dünya sofralarına

Manisa ovasında hasat görseli:

Manisa’nın bağlarında yaş ve kurutmalık üzüm hasadı hummalı şekilde sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri üzümleri özenle topluyor. Kentte yaklaşık 1 milyon dekar bağ alanı bulunuyor ve bu alanlar hasat döneminde adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor.

Bağlarda yoğun mesai:

Üreticiler ve tarım işçileri, erken saatlerde bağlara giderek olgunlaşan üzümleri kesip kasalara yerleştiriyor. Sofralık olarak değerlendirilecek üzümler sevkiyata hazırlanırken, kurutmalık üzümler sergi alanlarına taşınıyor. Toplama ve taşıma aşamasındaki titizlik, hem ürün kalitesini hem de pazar değerini doğrudan etkiliyor.

Sergi alanları ve kurutma süreci:

Saruhanlı Ovasında kurulan sergi alanlarında üzümler güneş altında günlerce kurumaya bırakılıyor. Bu uygulama ovayı altın sarısına çevirirken, kurutma sürecinin verimi için güneşli ve yağışsız hava büyük önem taşıyor. Üreticiler hava koşullarını yakından izleyerek ürünün uygun koşullarda kurumasını sağlamaya çalışıyor.

İhracat ve tarımsal gelir:

Manisa, Türkiye’nin üzüm üretiminde öne çıkan merkezlerden biri. Kentten yıllık ortalama 500 milyon dolarlık kuru üzüm ve yaklaşık 200 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştiriliyor. Bu rakamlar, Manisa bağcılığının bölge ekonomisine ve ülke tarım ihracatına sağladığı katkıyı gösteriyor.

Kurutma işlemi tamamlanan üzümler, iç pazara ve dünyanın farklı pazarlarına gönderilmek üzere sınıflandırılıp paketleniyor. Hasat sezonu, bağlardan sergi alanlarına ve oradan da pazarlara uzanan titiz bir sürecin ilk adımını oluşturuyor.

Bu sezon da Manisa üreticileri, alın teriyle yetiştirdikleri üzümleri hem sofralara hem de dış pazarlara ulaştırmak için yoğun mesai yapıyor; verim ve kalite, üreticilerin en çok öncelik verdiği iki unsur olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ÜZÜM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN MANİSA’DA YAŞ VE KURUTMALIK ÜZÜM HASADI SÜRÜYOR....

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ ÜZÜM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN MANİSA’DA YAŞ VE KURUTMALIK ÜZÜM HASADI SÜRÜYOR. YAKLAŞIK 1 MİLYON DEKAR BAĞ ALANINA SAHİP KENTTE SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BAĞLARA GİREN ÜRETİCİLER, YIL BOYUNCA EMEK VERDİKLERİ ÜZÜMLERİ TOPLARKEN, SARUHANLI OVASI’NDAKİ SERGİ ALANLARI DA ALTIN SARISINA BÜRÜNÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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