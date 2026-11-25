Manisa TSO toplantısında öncelik yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek liderliğindeki Kasım ayı olağan meclis toplantısında, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler ile Manisa sanayisinin önündeki risk ve fırsatları değerlendirdi. Yılmaz, sanayinin gelecekteki rekabet gücünü koruyabilmesi için yeşil dönüşüm ve enerji verimliliğinin merkezi önemde olduğunu vurguladı.

Toplantıda, yurtiçi talepteki zayıflık ve sanayi üretimindeki daralmanın etkileri detaylandırıldı. Yılmaz, küresel ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu baskı ile enerji maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını, İstanbul Sanayi Odası verilerine göre satın alma yöneticileri endeksinin ekim ayında 47,3e gerilediğine dikkat çekti.

ekonomik görünüm ve sanayicinin karşılaştığı zorluklar:

Yılmaz, tüketim eğilimindeki zayıflığın iç talepteki durgunluğu sürdürdüğünü, yeni siparişlerdeki daralmanın son üç ayın, üretimdeki daralmanın ise son dört ayın en belirgin seviyesine ulaştığını söyledi. Sanayicinin maliyet baskısıyla mücadele ettiğini; yüksek faiz, artan ücret, yükselen enerji maliyetleri ve döviz kur hareketlerinin ihracatçı üzerindeki baskıyı artırdığını aktardı.

Yılmaz toplantıda sanayicinin içinde bulunduğu tabloyu şu sözlerle özetledi: "Sanayici, yüksek faizlerle finansman sağlamaya çalışırken, ücret, enerji ve diğer üretim maliyetlerindeki artışlarla karşı karşıyadır. Döviz kurundaki artışın maliyet artışlarının gerisinde kalması ihracatçının rekabet gücünü zorlamaktadır. Tüm bunlara, iç talebin zayıflaması da eklenince sanayici hem iç hem dış pazarda sıkışmaktadır."

Yatırımların ertelenmesinin ileriye dönük üretim kapasitesinde kısıtlara yol açabileceğini, üretimde kesintilerin istihdamı olumsuz etkilediğini ve fabrika kapanışları ya da üretimin başka ülkelere taşınmasının kalıcı kapasite kayıpları doğurabileceğini ifade etti.

COP31 sonuçları ve Manisa TSO'nun uygulama adımları:

Yılmaz, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sonuçlarını da değerlendirdi. Zirvede Hazine ve Maliye Bakanlığı ile uluslararası kalkınma bankaları arasında 5,1 milyar dolar tutarında toplam 10 anlaşma imzalandığını, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji yatırımına yönelik mutabakat sağlandığını, ayrıca Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında temiz elektrik iletimi ve ticaretini kapsayan stratejik iş birliğinin tesis edildiğini aktardı.

Antalya Mutabakatı’nın fosil yakıtlardan uzaklaşmaya dair açık bir taahhüt içermemesi nedeniyle Avrupa Birliği, İngiltere ve bazı ülkelerce itiraz alarak kabul edilmediğini belirten Yılmaz, yine de COP31’in yeşil dönüşümün hızlanması için önemli finansman ve iş birliği fırsatları sunduğunu söyledi.

Manisa TSO’nun bu yaklaşıma verdiği yanıtın somut örnekleri toplantıda paylaşıldı. Yılmaz, 2023’te Odanın yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Manisa TSO Enerji Verimliliği Merkezi’nin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Manisa’nın ilk ve tek enerji verimliliği danışmanlık şirketi olarak hizmet verdiğini hatırlattı. Merkez aracılığıyla yapılan enerji etütleri, danışmanlık ve teknik çalışmaların işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmaya ve sürdürülebilir üretim süreçlerine geçmeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Manisa TSO’nun ayrıca Türkiye’de Yeşil Dönüşüm Ofisi açmaya hak kazanan üç odadan biri olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ofis aracılığıyla özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüm sürecine uyum sağlamasının hedeflendiğini belirtti. Yılmaz, "Yeşil dönüşüm, yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; sanayimizin rekabet gücünü artıracak stratejik bir fırsattır" diyerek odanın işletmelere rehberlik ve teknik destek sunma kararlılığını vurguladı.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. Manisa TSO yönetimi, hem yerel sanayinin mali baskılarla başa çıkmasına dönük tedbirleri hem de yeşil dönüşüm yoluyla uzun vadeli rekabet avantajı sağlamaya yönelik adımları sürdürme mesajı verdi.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MANİSA TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ, SANAYİNİN GELECEKTEKİ REKABET GÜCÜNÜ KORUMASINDA YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN KRİTİK ROL OYNADIĞINI BELİRTEREK, ODANIN BU ALANDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARLA İŞLETMELERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME VE DEĞİŞEN ULUSLARARASI TİCARET KOŞULLARINA HAZIRLADIĞINI SÖYLEDİ.