manisa tso organ seçimleri 2 ekim 2026'da fuar merkezinde yapılacak

seçim takvimi:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organ seçimleri, 2 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Oda yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre seçimler 09.00-17.00 saatleri arasında, adresi 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi, Şehzadeler/Manisa olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde yapılacak. Süreç, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz başkanlığında yürütülen Oda yönetimi tarafından yasal mevzuata uygun şekilde planlandı ve üyeler sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgilendirildi.

seçimin kapsamı ve yasal çerçeve:

Seçimler, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Manisa TSO Meslek Komitelerinin asıl ve yedek üyeleri ile Meclis asıl ve yedek üyeleri belirlenecek. Oda tarafından yapılan duyuruda seçimlerin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde ve tarafsız sandık kurullarının yönetiminde yapılacağı, böylece demokratik iradenin özgür ve eksiksiz şekilde sandığa yansıtılmasının hedeflendiği vurgulandı.

oy kullanma işlemleri ve yetki belgeleri:

Oda duyurusunda tüzel kişi üyelerin oy kullanma koşulları ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı. Tüzel kişi üyelerin gerçek kişi temsilcileri, temsil yetkilerini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Seçim Yetki Belgesi veya elektronik ortamda düzenlenmiş Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi ile oy kullanabilecek. Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü, üyelerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yetki belgelerini düzenlemeye aralıksız devam ediyor.

Önemli olarak, yetki belgesini önceden temin edemeyen üyeler için seçim günü de belge düzenleme hizmeti sağlanacak. Bu kapsamda 2 Ekim 2026 Cuma günü hem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda hem de seçimlerin yapılacağı Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezinde seçim yetki belgesi verilecek. Ayrıca, 5174 sayılı Kanun hükümleri gereğince seçim amacıyla düzenlenen belgeler için belirlenen süre içinde harç ve hizmet bedeli tahsil edilmeyeceği bildirildi.

şeffaflık, gözetim ve kurumsal yaklaşım:

Manisa TSO yönetimi, seçim sürecini şeffaflık, adalet ve yargı gözetimi ilkeleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Sürecin T.C. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan takvim ve denetim altında yapılacağı, tarafsız sandık kurullarının görev alacağı ve üyelerin demokratik haklarını huzurlu bir ortamda kullanmalarının sağlanacağı belirtildi. Yönetim, seçimlerin sağduyu, karşılıklı saygı ve demokratik olgunluk içinde tamamlanmasını; Oda kurumsal kimliğinin korunmasını ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesini amaçlıyor.

Manisa TSO'nun açıklamalarında üyelerle iletişim, katılımcılık ve hizmet odaklı yaklaşımın seçim sürecinde de sürdürüleceği, seçim günü ve öncesinde üyelere sunulan hizmetlerle oy kullanma süreçlerinin kolaylaştırılacağı ifade edildi. Seçimlerle ilgili yer, saat ve oy kullanma prosedürlerine dair bilgilendirmeler Odanın sosyal medya hesapları üzerinden üyelerle paylaşılmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, Manisa TSO organ seçimleri 2 Ekim 2026 Cuma günü planlandığı şekilde, mevzuata uygun ve yargı gözetiminde gerçekleştirilecek; üyelerin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması ve sürecin kurumsal bir olgunlukla tamamlanması hedefleniyor.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (MTSO) ORGAN SEÇİMLERİ 2 EKİM 2026 CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK. YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA SEÇİM SÜRECİNİ YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜREN MANİSA TSO, ŞEFFAF VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE SEÇİME GİDİYOR. ODA TARAFINDAN SEÇİM SÜRECİNE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILIRKEN, ÜYELER SEÇİM TARİHİ, OY KULLANMA İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER KONUSUNDA AYRINTILI OLARAK BİLGİLENDİRİLDİ.