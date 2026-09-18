Manisa ve Ural'da yerel yönetimler arasında kalıcı iş birliği adımları atıldı

ziyaretin kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, şehirler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği imkanlarını geliştirmek amacıyla Kazakistan’ın Ural şehrini ziyaret etti. Ziyaret, Ural Şehir Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti ve Batı Kazakistan Eyaleti yönetimi ile Ural Belediyesi nezdinde çeşitli temaslara olanak sağladı.

Heyette Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağrıcı, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman yer aldı. Delegasyon, resmi görüşmelerin yanı sıra kültürel ve sportif etkinliklere de katılarak saha deneyimi topladı.

görüşmelerde öne çıkan konular:

Manisa heyeti, Batı Kazakistan Eyaleti Valisi Nariman Töregaliyev ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağların yerel yönetimler düzeyinde kuvvetlendirilmesi üzerinde durdu. Görüşmelerde şehirler arası temasların artırılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ve yerel yönetim uygulamalarında iş birliği olanakları ele alındı.

Ural Belediye Başkanı Murat Bolatuly Baimenov ile yapılan görüşmede ise Manisa ile Ural arasında dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi ve ortak projelere yönelik fikir alışverişi yapıldı. Özellikle sosyal projeler, kültürel programlar ve belediyecilik uygulamaları üzerinde somut iş birliği alanları konuşuldu.

kültürel etkinlikler ve karşılıklı tanıtım:

Manisa heyeti, ziyaret süresince Ural Şehir Günü kapsamında düzenlenen kültürel ve sportif etkinliklere katılarak Kazakistan’ın gelenek ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Heyet, aynı zamanda Manisa’nın tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini yerel muhataplarına anlatarak karşılıklı tanıtım ve anlayışı artırdı.

Bu temaslar, iki kent için kültür diplomasisi, ortak etkinlikler ve deneyim paylaşımı yoluyla kalıcı ilişkiler kurma hedefini destekliyor. Yerel yönetimler arası bu tür buluşmaların, hem hizmet kalitesine hem de şehirlerin uluslararası tanınırlığına katkı sağlaması bekleniyor.

gelecek adımlar ve beklentiler:

Görüşmelerde, Manisa ile Ural arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretler, kültürel etkinlikler ve ortak projelerle derinleştirilmesinin önemi vurgulandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, farklı ülkelerdeki yerel yönetimlerle kurduğu ilişkiler aracılığıyla kültür ve sanat başta olmak üzere bilgi ve deneyim paylaşımını artırmaya, kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlamaya ve şehirler arasında kalıcı dostluk bağları oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Manisa-Ural iş birliği girişimi, yerel yönetimlerin sınır ötesi dayanışma ve ortak proje üretme kapasitesini artırma potansiyeli taşıyor; atılan adımlar, ilerleyen dönemde somut proje ve programlarla pekiştirilebilir.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEYETİ, ŞEHİRLER ARASINDAKİ DOSTLUK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK VE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARINI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KAZAKİSTAN’IN URAL ŞEHRİNİ ZİYARET ETTİ. URAL ŞEHİR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTE, BATI KAZAKİSTAN EYALETİ YÖNETİMİ VE URAL BELEDİYESİ İLE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNULDU.