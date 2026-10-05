Manisa yollarında 33 bin metre oto korkulukla güvenlik güçlendiriliyor

manisa genelinde oto korkuluk çalışması:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol güvenliğini artırmak amacıyla oto korkuluk montajı programını başlattı. Çalışmalar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik incelemeler sonucu belirlenen güzergahlarda yürütülüyor. Program kapsamında toplam 33 bin metre oto korkuluk montajı planlanıyor.

uygulama öncelikleri ve kriterler:

Montaj noktaları belirlenirken yolun fiziki yapısı, arazi şartları, kot farklılıkları ve trafik güvenliği kriterleri dikkate alınıyor. Özellikle araçların yoldan çıkması halinde risk oluşturabilecek noktalara öncelik veriliyor; böylece yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

ilk çalışmalar turgutlu'da başladı:

Programın ilk uygulamaları Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü ve Kayrak mahallelerinde başladı. Belediye yetkilileri, ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda çalışmaların il genelindeki farklı yol güzergahlarında da süreceğini bildirdi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE YOL KENARLARINDAKİ RİSKLERİ AZALTMAK AMACIYLA İL GENELİNDE OTO KORKULUK MONTAJI BAŞLATTI. ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA MANİSA GENELİNDE TOPLAM 33 BİN METRE OTO KORKULUK MONTAJI YAPILMASI PLANLANIYOR.