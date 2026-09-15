Dolar 48,6432 +0,01%
Euro 56,1689 +0,15%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.775,19 -0,01%
EUR/USD 1,1541 -0,01%
Brent Petrol 108,20 -0,51%
--°

Manisa zabıtasından okul çevrelerinde kapsamlı gıda denetimi

Manisa'da zabıta ekipleri, 2026-2027 eğitim yılıyla birlikte okul çevrelerinde seyyar satıcılar ve işletmelerin sağlık ve hijyen koşullarını denetledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa zabıtasından okul çevrelerinde kapsamlı gıda denetimi

denetimler yoğunlaştırıldı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ile birlikte okul çevrelerindeki gıda denetimlerini artırdı. Denetimlerin amacı, öğrencilerin eğitim gördükleri çevrede sağlıklı ve güvenli gıda teminini sağlamak olarak açıklandı. Çalışmalar, zabıta ekiplerinin okul saatlerine ve öğrenci yoğunluğuna göre planlanarak yürütüldü.

hazırlık ve kontrol noktaları:

Denetimlerde öncelik, okul önlerinde faaliyet gösteren seyyar satıcılar ile öğrencilerin satın aldığı veya dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve içeceklere verildi. Satışa sunulan ürünlerin sağlık ve hijyen şartlarına uygunluğu, muhafaza koşulları ve satış ortamlarının durumu titizlikle incelendi. Kontrollerde gıda güvenliğini etkileyebilecek saklama ve sunum hatalarına özellikle dikkat edildi.

devriye ve uygulama:

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan tarafından takip edilen denetimlere Bisikletli Zabıta Ekipleri de katıldı. Ekipler, başta Manisa Polinas Meslek Lisesi olmak üzere okul çevrelerinde devriye yaparak seyyar satış noktalarını ve öğrencilerin yoğun olduğu alanları kontrol etti. Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar hakkında, belirtilen usullere göre ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulanacağı bildirildi.

Yetkililer, ailelerin ve okul yönetimlerinin de dikkatli olmasını, şüpheli satış noktalarının zabıtaya bildirilmesini istedi. Bu adımlarla öğrencilerin okul çevresinde daha güvenli beslenme imkânına kavuşması hedefleniyor.

MANİSA&#039;DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ...

MANİSA'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL ÇEVRELERİNDE GIDA SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akdeniz sahillerinde sezon heyecanı: Mersinli balıkçılar denize uğurlandı
images

Hayat uçuşu: bir günlük bebek doğumsal kalp sorunuyla helikopterle Van'a götürül...
images

Bursa'da biletlere yüzde 25 zam, hedef tüm otobüsleri elektrikliye çevirmek
images

Hekimlik meslek kanunu ile hekimlikte kalıcı güvence hedefleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Adıyaman'da tek başına yaşayan Mustafa Çınar (62) evinde kalp krizine yenik düştü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi